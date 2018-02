Candidati Dem al Catalunya

10/2/2018 Autodeterminatzione: presentati i candidati a Porto Torres Per il plurinominale alla camera oltre al capolista, ex consigliere regionale Gavino Sale erano presenti Natacha Lampis, Filippo Simula e Silvia Tanda. Per il collegio uninominale sempre alla camera hanno partecipato Tiziana Costa, mentre per il senato plurinominale Antony Muroni, portavoce designato dai rappresentanti delle otto formazioni, Stefania Lilliu, Bustiano Cumpostu e Francesca Frigau, e per l’uninominale al senato Marina Piras