Cartone, ritardi Ciclat in centro



ALGHERO - Funziona la cooperazione sempre più stretta tra cittadini e amministrazione ad Alghero. E' proprio grazie alla segnalazione di una residente del centro storico se sabato sera, quando erano ormai passate le 18.30, c'è stato il provvidenziale intervento del funzionario dell'ufficio Ambiente del Comune nei confronti della Ciclat, la società che ad Alghero si occupa dell'igiene urbana, per ritirare quanto dimenticato nel pomeriggio. Si trattava di numerosi cumuli di cartone, ben allineato, a fianco alle attività commerciali già aperte in via Roma. Regolare in questo caso l'esposizione dei negozianti negli orari previsti dal regolamento. Tanto che in un passaggio alle ore 15 dono stati ritirati alcuni cartoni della Tabaccheria, il resto è però, è rimasto in bella vista fino alle 18.40.



