Azione Alghero sosterrà il centro destra nelle prossime elezioni politiche del 4 marzo: la comunicazione ufficiale arriva direttamente dal presidente e vice coordinatore regionale di Energie per l´Italia Politiche: Di Gangi va a destra



ALGHERO - «Dopo aver aderito con un patto federativo al progetto di “Energie per l’Italia”, Azione Alghero svolge il proprio prioritario impegno politico a livello locale all’interno dei confini politici del centro destra, con un ruolo attivo nel confronto e nella cooperazione con i suoi principali partiti, ad iniziare da Forza Italia, per costruire un progetto politico - amministrativo alternativo a quello del centro sinistra guidato dal sindaco Mario Bruno». La comunicazione ufficiale arriva direttamente dal presidente Marco Di Gangi.



«Azione Alghero ribadisce perciò la naturale collocazione del gruppo, sia nel proprio prioritario impegno a livello locale, sia per garantire l’indispensabile affermazione alle prossime elezioni politiche della coalizione di centro destra cui concorrerà con il proprio apporto».



«Tale decisione è perfettamente in sintonia con le scelte di fondo e con l’orientamento di Azione Alghero: in tutti le occasioni di confronto politico interne a Energie per l’Italia, sia a livello nazionale, sia a livello regionale Marco Di Gangi, in qualità di presidente di Azione Alghero e vice coordinatore regionale del partito di Stefano Parisi ha infatti sempre sostenuto l’imprescindibile esigenza che Energie per l’Italia si schierasse nelle elezioni politiche organicamente nella coalizione di centro destra, cui, pur non presentando proprie liste concorre con propri candidati».



