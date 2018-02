Condividi | M.P. 22:57 Per il plurinominale alla camera oltre al capolista, ex consigliere regionale Gavino Sale erano presenti Natacha Lampis, Filippo Simula e Silvia Tanda. Per il collegio uninominale sempre alla camera hanno partecipato Tiziana Costa, mentre per il senato plurinominale Antony Muroni, portavoce designato dai rappresentanti delle otto formazioni, Stefania Lilliu, Bustiano Cumpostu e Francesca Frigau, e per l’uninominale al senato Marina Piras Autodeterminatzione: presentati i candidati a Porto Torres



PORTO TORRES - Con il simbolo rosso e nero il progetto Autodeterminatzione mette assieme otto movimenti e partiti del mondo indipendentista e sovranista (Rossomori, Sardegna Possibile, Sardigna Natzione, Irs, Liberu, Sardos, Communidades e Gentes) – per presentarsi alle elezioni politiche del 4 marzo in tutti i collegi uninominali e proporzionali dell'Isola. Oggi la presentazione - presso la sala Filippo Canu - del programma e dei candidati della Camera e del Senato del Nord Sardegna a cura di Nicola Franca e del coordinatore Antony Muroni, ex direttore dell’Unione Sarda.



Per il plurinominale alla camera oltre al capolista, ex consigliere regionale Gavino Sale erano presenti Natacha Lampis, Filippo Simula e Silvia Tanda. Per il collegio uninominale sempre alla camera hanno partecipato Tiziana Costa, mentre per il senato plurinominale Antony Muroni, portavoce designato dai rappresentanti delle otto formazioni, Stefania Lilliu, Bustiano Cumpostu e Francesca Frigau, e per l’uninominale al senato Marina Piras.



«Quello di oggi - ha detto il portavoce - è un momento elettorale ma le elezioni politiche italiane, poi le amministrative di primavera e le regionali dell'anno prossimo non sono il nostro unico obiettivo, vogliamo portare avanti un progetto culturale e politico per cambiare la visione e la consapevolezza dei sardi rispetto alla loro capacità di autodeterminarsi nel dialogo con l'Italia, con l'Europa e col mondo».