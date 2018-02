Condividi | Red 15:23 Sono stati revocati i licenziamenti dei ventuno dipendenti della residenza sanitaria assistita di Iglesias. Lo ha comunicato ieri la Direzione della Rsa, accogliendo l´appello arrivato dall´assessore regionale della Sanità Luigi Arru Rosa del Marganai: licenziamenti revocati



IGLESIAS - Sono stati revocati i licenziamenti dei ventuno dipendenti della residenza sanitaria assistita di Iglesias, Rosa del Marganai. Lo ha comunicato ieri (venerdì) la Direzione della Rsa, accogliendo l'appello arrivato dall'assessore regionale della Sanità Luigi Arru, nel corso dell'incontro con i vertici della San Raffaele e quelli dell'Azienda per la tutela della Salute.



«L'Ats sta chiudendo una fase istruttoria - commenta Arru - e per questo abbiamo chiesto che si bloccassero i licenziamenti, così da favorire un clima più collaborativo e sereno. Accogliamo perciò con soddisfazione la comunicazione che ci è giunta questo pomeriggio dalla direzione della Rosa del Marganai».



