Torna il Carnevale delle borgate

ALGHERO - Come ogni anno, ritorna domani, domenica 11 febbraio, il Carnevale delle borgate di alghero, tradizionale appuntamento goliardico organizzato dall'Associazione socioculturale sportiva di Guardia Grande. L'inizio della sfilata è alle 14, con partenza dal bivio di Porto Ferro della Strada provinciale 55 bis e direzione il centro della borgata di Guardia Grande, con arrivo previsto verso le 17.



