Condividi | Red 9:37 Domani mattina, nella palestra della Judo club Alghero, in Via Kennedy 150, si svolgerà la prima manifestazione sportiva per preagonisti (giovanissimi atleti di età compresa tra i quattro e gli undici anni) del 2018 Judo: ad Alghero la Coppa dell´Amicizia



ALGHERO – Domani, domenica 11 febbraio, dalle 9, nella palestra della Judo club Alghero, in Via Kennedy 150, si svolgerà la prima manifestazione sportiva per preagonisti (giovanissimi atleti di età compresa tra i quattro e gli undici anni) del 2018, la “Coppa dell’Amicizia” giunta alla 31esima edizione, segno che da oltre un trentennio promuove lo sport con dedizione e passione. Parteciperanno all'evento società provenienti da diverse parti della Sardegna, con la prevista partecipazione di circa 150 mini-judoka, con a seguito tecnici ed accompagnatori. Commenti ALGHERO – Domani, domenica 11 febbraio, dalle 9, nella palestra della Judo club Alghero, in Via Kennedy 150, si svolgerà la prima manifestazione sportiva per preagonisti (giovanissimi atleti di età compresa tra i quattro e gli undici anni) del 2018, la “Coppa dell’Amicizia” giunta alla 31esima edizione, segno che da oltre un trentennio promuove lo sport con dedizione e passione. Parteciperanno all'evento società provenienti da diverse parti della Sardegna, con la prevista partecipazione di circa 150 mini-judoka, con a seguito tecnici ed accompagnatori.