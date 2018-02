Condividi | S.O. 19:35 21enne ricercato dalle Forze dell´ordine. Prima ha minacciato gli avventori di una caffetteria con una scacciacani, poi sarebbe andato a casa per prendere la pistola con cui ha seminato il panico nel quartiere Follia a Pisa, algherese spara a 4 persone nel bar



ALGHERO - Follia a Pisa nella mattinata odierna. Protagonista un algherese, già noto alle Forze dell'ordine, tutt'ora ricercato. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane che ha sparato all'impazzata nel popolare quartiere Cep colpendo quattro persone sarebbe il 21enne algherese Patrizio Giovanni Iacono.



Era stato rimproverato da alcuni passanti per i suoi passaggi spericolati in sella ad una moto, a forte velocità, nelle strade del quartiere. Un fatto questo, che però non sarebbe andato giù al giovane: avrebbe così prima esploso un colpo con una scacciacani, per poi tornare a piedi sul posto, una caffetteria del quartiere in quel momento affollata di clienti, facendo fuoco con un'altra pistola ad altezza d'uomo e a distanza ravvicinata.



Ne da notizia Il Tirreno, che ha raccolto diverse testimonianze di persone terrorizzate. Sul posto sono intervenute le squadre della Scientifica, che hanno eseguito i rilievi e avviato le indagini. «Gli hanno detto di non impennare con la moto, perché passano i bambini - ha raccontato un testimone - e lui ha tirato fuori la scacciacani colpendo una persona. Dopo è tornato con una calibro 22 e li ha mandati all'ospedale».