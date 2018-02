Condividi | M.P. 18:39 Per il collegio uninominale sempre alla camera parteciperanno Tiziana Costa, mentre per il senato plurinominale Antony Muroni, ex direttore dell´Unione Sarda e portavoce designato dai rappresentanti delle otto formazioni Porto Torres: Autodeterminazione presenta la lista



PORTO TORRES - Il "Polo dell'Autodeterminazione", nuovo raggruppamento dell'area identitaria che comprende i Rossomori, l'associazione Sardos, i partiti indipendentisti Liberu, Irs e Sardigna Natzione, e i tre movimenti - Gentes, Comunidades e Sardegna Possibile, domani sabato 10 febbraio presenta il programma ed i candidati della Camera e del Senato del Nord Sardegna. L’appuntamento è alle 17 presso la sala Filippo Canu a Porto Torres con la presentazione ad opera di Nicola Franca di tutti i candidati.



Per il plurinominale alla camera oltre al capolista, ex consigliere regionale Gavino Sale saranno presenti Natacha Lampis, Filippo Simula e Silvia Tanda. Per il collegio uninominale sempre alla camera parteciperanno Tiziana Costa, mentre per il senato plurinominale Antony Muroni, ex direttore dell'Unione Sarda e portavoce designato dai rappresentanti delle otto formazioni, Stefania Lilliu, Bustiano Cumpostu e Francesca Frigau, e per l’uninominale al senato Marina Piras. Commenti PORTO TORRES - Il "Polo dell'Autodeterminazione", nuovo raggruppamento dell'area identitaria che comprende i Rossomori, l'associazione Sardos, i partiti indipendentisti Liberu, Irs e Sardigna Natzione, e i tre movimenti - Gentes, Comunidades e Sardegna Possibile, domani sabato 10 febbraio presenta il programma ed i candidati della Camera e del Senato del Nord Sardegna. L’appuntamento è alle 17 presso la sala Filippo Canu a Porto Torres con la presentazione ad opera di Nicola Franca di tutti i candidati.Per il plurinominale alla camera oltre al capolista, ex consigliere regionale Gavino Sale saranno presenti Natacha Lampis, Filippo Simula e Silvia Tanda. Per il collegio uninominale sempre alla camera parteciperanno Tiziana Costa, mentre per il senato plurinominale Antony Muroni, ex direttore dell'Unione Sarda e portavoce designato dai rappresentanti delle otto formazioni, Stefania Lilliu, Bustiano Cumpostu e Francesca Frigau, e per l’uninominale al senato Marina Piras.