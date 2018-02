Condividi | Red 12:08 Casa Serena si prepara a festeggiare San Valentino e lo fa coinvolgendo tutta la città di Sassari. Fino a martedì 13, sarà possibile inviare messaggi d´amore che saranno letti durante la festa del 14 febbraio Pensieri d´amore a Casa Serena



SASSARI - Casa Serena si prepara a festeggiare San Valentino e lo fa coinvolgendo tutta Sassari. Fino alle 13 di martedì 13 febbraio, chiunque può inviare brevi pensieri (massimo tre righe) sul tema dell'amore tramite una e-mail all'indirizzo web baingio.cadoni@comune.sassari.it, oppure consegnandoli a mano nella residenza di Via Pasubio.



I migliori saranno letti durante la festa che si terrà proprio a Casa Serena, mercoledì 14, a partire dalle 16.30. La serata dedicata all'amore ed al romanticismo sarà animata dallo spettacolo di danze medievali di Eleonora Marieli e dalle performance canore del coro di Casa Serena. L'evento è organizzato dal Comune di Sassari, in collaborazione con la Coopas ed è aperto a quanti desiderano passare un po' di tempo in allegria ed in compagnia degli ospiti di Casa Serena.