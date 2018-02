Condividi | M.P. 22:04 L’approvazione dell’affidamento alla Multiservizi del servizio comunale della manutenzione del verde nelle aree urbane per il periodo febbraio-aprile è stata rinviata alla seduta del consiglio comunale in programma lunedì 12 febbraio Lavori Multiservizi: la maggioranza diserta ancora la commissione



PORTO TORRES - C’è delusione per la mancata discussione dei lavori del verde da parte di chi si aspetta che la politica agisca nell’interesse collettivo. Se ne doveva parlare oggi nella commissione Ambiente dove la maggioranza non si è presentata, con il risultato che la seduta è andata per la seconda volta deserta.



L'approvazione dell'affidamento alla Multiservizi del servizio comunale della manutenzione del verde nelle aree urbane per il periodo febbraio-aprile è stata rinviata alla seduta del consiglio comunale in programma lunedì 12 febbraio. La commissione odierna era finalizzata a comprendere lo stato dei lavori di manutenzione del verde e l'iter per l'affidamento alla società in house del comune. Gli operai della Multiservizi, infatti, costretti a ferie forzate, sono in attesa di riprendere le attività che garantiscono il decoro cittadino.