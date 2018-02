Condividi | M.P. 20:39 «Il decreto del Ministero dell’ambiente per il via libera ai lavori di realizzazione dell’antemurale di ponente a Porto Torres è una buona notizia che attendevamo con fiducia. Sblocca un intervento importante per i risvolti economici e commerciali per Porto Torres, ma con ricadute positive anche per il resto del territorio». Così il senatore Pd Silvio Lai Antemurale: «Porto Torres sarà casa delle crociere»



PORTO TORRES - «Il decreto del Ministero dell’ambiente per il via libera ai lavori di realizzazione dell’antemurale di ponente a Porto Torres è una buona notizia che attendevamo con fiducia. Sblocca un intervento importante per i risvolti economici e commerciali per Porto Torres, ma con ricadute positive anche per il resto del territorio». Così il senatore Pd Silvio Lai a seguito del decreto del Ministro dell’Ambiente firmato martedì 6 febbraio di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali del Turismo, che conclude la procedura di Valutazione di impatto ambientale al quale era stato sottoposto il progetto da 34 milioni di euro e si ufficializza il passaggio alla fase prettamente operativa.



«Con i lavori di protezione dai venti di levante e i contestuali dragaggi assicurati dalla Autorità di sistema portuale, Porto Torres potrà finalmente valorizzare due banchine fondamentali, per dimensioni e vicinanza con il centro cittadino, come gli "Alti fondali" e la "Dogana Segni" e restituire la piena fruibilità ai moli di Ponente», aggiunge Lai. Dopo i recenti restyling e i prossimi interventi le due banchine storiche potranno a tutti gli effetti diventare la "casa delle crociere" dello scalo turritano, con un beneficio economico per tutta l'industria turistica di Porto Torres e del Nord Ovest della Sardegna.



L'opera consentirà anche l'avvio del dragaggio nella banchina Alti Fondali e la possibilità di portare l'approfondimento dei fondali da meno 8 ameno 11. «A questo punto - conclude Lai - bisogna pensare sin da subito ad una strategia complessiva che consenta di equilibrare i numeri degli approdi crocieristici tra i tre porti principali dell'isola».