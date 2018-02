Condividi | Red 14:52 Domani sera, il salone “Don Gallo”, in Via Sant’Erasmo, ospiterà la riunione straordinaria. Al primo punto del´Ordine del giorno, la situazione parcheggi Centro storico: assemblea del Comitato di quartiere



ALGHERO – Domani, venerdì 9 febbraio, alle 18.30, nel salone "Don Gallo", in Via Sant'Erasmo, è in programma l'assemblea straordinaria del Comitato di quartiere del Centro storico di Alghero. Il primo punto all'Ordine del giorno è la situazione parcheggi nella zona. Poi, spazio alle varie ed eventuali di prassi. Il Comitato invita tutti i cittadini del Centro storico a partecipare.