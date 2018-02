Condividi | Red 13:42 Proseguono i controlli della Guardia di finanza in materia di canoni di locazione e spesa pubblica. Scoperti oltre 53mila euro di evasione fiscale e 1.100euro di indebita esenzione dal ticket sanitario Evasione fiscale: altri 53mila euro nel Cagliaritano



CAPOTERRA - Nel corso di attività di polizia economico-finanziaria, le Fiamme gialle di Sarroch e quelle di Iglesias hanno concluso, negli ultimi giorni, tre distinti interventi, rispettivamente, a contrasto dell’evasione fiscale nel settore immobiliare e della tutela della spesa sanitaria. I finanzieri di Sarroch hanno effettuato due controlli nei confronti di due società, entrambe di Capoterra, operanti una nel settore dell’edilizia e l’altra in quello della ristorazione.



L’attività ispettiva è andata a controllare la corretta indicazione, nelle rispettive dichiarazioni dei redditi, dei canoni di locazione percepiti in ragione dell’affitto a terze società di alcuni immobili di proprietà. L’esito dei controlli ha evidenziato l’assenza di tali voci, configurando quindi un’evasione al fisco: sono stati riscontrati, rispettivamente, 28mila euro e 25.500euro sottratti a tassazione.



