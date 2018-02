Condividi | A.S. 12:42 Al via dal 1 aprile al 4 novembre il collegamento con l´aeroporto di Amsterdam Schiphol: è un misto charter-linea, voli a 119 euro. Da maggio attivo il martedì anche l'Alghero-Maastricht. Tutti i dettagli Alghero-Amsterdam trisettimanale

Quello con Amsterdam non sarà il collegamento che la Corendon ha previsto con i Paesi Bassi. Dal 1 maggio al 23 ottobre, infatti, sarà operativo il volo Alghero-Maastricht. Collegherà la città universitaria olandese famosa per la sua architettura medievale e la vivace scena culturale con un solo volo il martedì. Alle 15 la partenza da Maastricht e alle ore 18.05 da Alghero. Commenti ALGHERO - Non solo Santiago de Compostela , dal 1 aprile al 4 novembre l'aeroporto internazionale di Alghero sarà collegato con Amsterdam Schiphol. Si tratta di voli diretti, misti charter-linea, già in vendita a partire da 119 euro, con tre rotazioni settimanali.Il collegamento sarà operato dalla compagnia. Nei sette mesi di operatività i decolli dall'aeroporto di Schiphol in Olanda saranno il mercoledì e la domenica alle ore 17.15, il venerdì con volo mattutino alle ore 7.30. L'Alghero-Amsterdam è invece programmato il mercoledì e la domenica alle ore 20.25/23.10 e il venerdì alle ore 10.50/13.35.Quello con Amsterdam non sarà il collegamento che laha previsto con i Paesi Bassi. Dal 1 maggio al 23 ottobre, infatti, sarà operativo il volo Alghero-Maastricht. Collegherà la città universitaria olandese famosa per la sua architettura medievale e la vivace scena culturale con un solo volo il martedì. Alle 15 la partenza da Maastricht e alle ore 18.05 da Alghero.