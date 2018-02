Condividi | Red 23:20 L´incontro è in programma sabato mattina, nella Sala Rossa del Municipio. Prevista anche la presenza del parlamentare uscente Nicola Bianchi e dell´europarlamentare Ignazio Corrao Si presentano ad Alghero i candidati a 5 stelle



ALGHERO - Sabato 10 febbraio, alle 11, nella Sala Rossa del Municipio di Alghero, è in programma la presentazione dei candidati del territorio per il Movimento 5 Stelle alle Elezioni politiche di domenica 4 marzo. Prevista anche la presenza del parlamentare uscente Nicola Bianchi e dell'europarlamentare Ignazio Corrao.



«E’ questa una tappa importante del tour elettorale che il Movimento 5 stelle sta portando avanti in tutti i territori per presentare alla popolazione i candidati e il programma di governo. L'incontro, organizzato dal Movimento 5 stelle, sarà l'occasione per presentare alla cittadinanza i candidati del Movimento alle prossime Elezioni politiche; gli stessi candidati illustreranno alla platea i punti fondamentali del programma pentastellato», annunciano i portavoce del Movimento nel Consiglio comunale di Alghero Graziano Porcu e Roberto Ferrara.



