Lunedì, nei locali della Polizia Municipale di Alghero, sì è svolto l´esame del corso per guardie zoofile dell´Agriambiente provinciale di Sassari. Le ventisette guardie hanno affrontato un corso lungo quattro mesi, nei quali hanno affrontato svariate tematiche inerenti l´ambiente, la aicurezza e lo smaltimento dei rifiuti Ecco le nuove guardie zoofile algheresi



ALGHERO - Lunedì, nei locali della Polizia Municipale di Alghero, sì è svolto l'esame del corso per guardie zoofile dell'Agriambiente provinciale di Sassari. Le guardie hanno affrontato un corso lungo quattro mesi, nei quali hanno affrontato svariate tematiche inerenti l'ambiente, la aicurezza e lo smaltimento dei rifiuti.



Le ventisette guardie riceveranno dal prefetto il decreto con la nomina di guardie particolari giurate volontarie e potranno eseguire atti di Polizia giudiziaria durante il servizio di competenza. «A nome di tutta l'Agriambiente Sardegna, ringrazio i docenti del corso, l'Amministrazione comunale, l'assessore all'Ambiente Raniero Selva, il comandante della Polizia municipale Guido Calzia e tutte le nuove guardie. Particolare ringraziamento ai coordinatori di Alghero e Sassari per l'impegno e la dedizione», ha dichiarato il comandante Manuel Carta, responsabile regionale dell'Agriambiente Sardegna.



I compiti dell'Agriambiente sono molteplici, i più importanti sono la tutela dell'ambiente e la protezione degli animali, con particolare riferimento agli animali d'affezione. Le guardie potranno eseguire servizi in tutta la provincia di Sassari. A breve, verrà aperto un nuovo corso nelle provincie di Nuoro e di Cagliari. Commenti