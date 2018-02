Open Day all´Istituto Alberghiero

5/2/2018 Educazioni ambientale: studenti all’Asinara C’è tempo fino al 12 febbraio per aderire al programma di Educazione ambientale e alla sostenibilità del Ceas.inara destinato agli istituti scolastici. L’ avviso è finalizzato ad avviare una procedura per la selezione di scuole per la partecipazione di insegnanti e studenti ad attività di educazione ambientale e alla sostenibilità