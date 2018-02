Condividi | Red 13:37 Venerdì 16 febbraio, l´azienda algherese che fa capo alla famiglia Fois riceverà a Lucca il riconoscimento per la “Riserva del produttore Dop Sardegna” La Corona maestri d’olio 2018 all´Accademia Olearia



ALGHERO - L'Accademia Olearia, azienda che fa capo alla famiglia Fois di Alghero, negli anni ha ricevuto numerosi riconoscimenti nazionali ed internazionali, portando lustro alla Sardegna, a conferma della straordinaria qualità espressa dalla propria produzione. E venerdì 16 febbraio, a Lucca, l'azienda algherese riceverà la “Corona dei maestri d’olio”, assegnata per la “Riserva del produttore Dop Sardegna”. L’importante premio verrà consegnato durante la manifestazione Extra Lucca 2018, in concomitanza con la presentazione della guida “Terre d’olio 2018”.



L’azienda, che nel 2017 ricevette il medesimo riconoscimento, bissa anche quest’anno, a riprova della costanza nella ricerca della qualità, obiettivo unico della sua intera produzione. Infatti, è nella ricerca dell’eccellenza che la famiglia Fois ha fondato la sua azienda e la sua filosofia aziendale, non a caso la scelta del nome “Accademia Olearia”. Dopo un 2017 ricco di soddisfazioni, anche il 2018 inizia regalando all’azienda di Alghero l’ennesimo successo, che conferisce la giusta energia, a conferma che l’impegno, la dedizione e la perseveranza permettono il raggiungimento di traguardi sempre più importanti. Il premio Extra Lucca 2018, come nel 2017, verrà assegnato dal suo ideatore, noto enogastronomo ed assaggiatore di estrema eccellenza, Fausto Borella.



La famiglia Fois, anche a seguito di questo ennesimo riconoscimento, ci tiene inoltre a comunicare che sta mettendo in essere importanti investimenti, incrementando la propria produzione di numerosi ettari, il tutto esclusivamente di Cultivar sarde ed autoctone, nel rispetto delle biodiversità e della valorizzazione del territorio; è orgogliosa di consolidare la sua posizione di protagonista e leader nel settore oleario regionale, producendo oltre la metà della Dop Sardegna, confermando, inoltre, la Sardegna quale eccellenza nazionale ed internazionale nel mondo della olicultura. Infatti, nel 2017 è stata insignita del premio "Ercole Olivario" il premio più ambito e prestigioso a livello internazionale nel comparto Olio di eccellenza.