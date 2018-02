Condividi | Red 11:07 Nel campionato di Promozione Fip, la compagine algherese andrà a Golfo Aranci, mentre per l´Open Uisp, i rossi della Riviera del corallo saranno di scena a Sassari Basket: settimana di trasferte per la Gabetti



ALGHERO - Settimana di chilometri per la Gabetti Alghero, con due trasferte in programma. Le squadre del sodalizio di patron Salteri giocano nel torneo Open Uisp Sardegna, domani, giovedì 8 febbraio, a Sassari, contro la vicecapolista Nurakers, e per il campionato regionale di Promozione maschile Fip, a Golfo Aranci, sabato 10. Entrambe la gare sono di particolare importanza, il successo vorrebbe dire salire un altro gradino nella rincorsa alla migliore posizione nella regular season.



La partita del giro di boa della stagione regolare Uisp vede i rossi della Riviera del corallo affrontare i Nurakers, squadra vicecapolista nel girone B. Sfida a dir poco ostica contro una società storica della competizione, da sempre al vertice e che nell'annata in corso ha perso una sola volta. Il duo di allenatori Cossu e Cabras avranno a disposizione quasi tutto il roster, mentre è certa l'indisponibilità di capitan Di Nolfo alle prese con un problema alla caviglia. La palla a due è prevista per domani, alle 21.30, nella palestra dell'Istituto Alberghiero, in Via Cedrino 1.



In Promozione, la seconda giornata di ritorno nel girone unico nord Sardegna prevede per i ragazzi di coach Andrea Cardone la sfida contro la Mistral Fortitudo Olbia. All'andata, tra le mura amiche del PalaManchia, gli algheresi hanno sofferto e non poco prima di arrivare alla vittoria. La squadra gallurese ha a disposizione un roster completo, molto eterogeneo che miscela sapientemente l'esperienza di alcuni giocatori, Ancilli su tutti, e la velocità e precisione al tiro dei giovani, soprattutto Pontillo. Il roster della Gabetti, dopo l'indisponibilità di alcuni under ed il lungo infortunio di Soddu, si sta dimostrando corto. A questa situazione, si è aggiunta ieri un'ulteriore tegola: l'infortunio alla mano di Gianluca Nieddu. L'appuntamento è per sabato, alle 19.30, al palazzetto dello sport di Golfo Aranci.



Nella foto: D'Appelo al tiro Commenti ALGHERO - Settimana di chilometri per la Gabetti Alghero, con due trasferte in programma. Le squadre del sodalizio di patron Salteri giocano nel torneo Open Uisp Sardegna, domani, giovedì 8 febbraio, a Sassari, contro la vicecapolista Nurakers, e per il campionato regionale di Promozione maschile Fip, a Golfo Aranci, sabato 10. Entrambe la gare sono di particolare importanza, il successo vorrebbe dire salire un altro gradino nella rincorsa alla migliore posizione nella regular season.La partita del giro di boa della stagione regolare Uisp vede i rossi della Riviera del corallo affrontare i Nurakers, squadra vicecapolista nel girone B. Sfida a dir poco ostica contro una società storica della competizione, da sempre al vertice e che nell'annata in corso ha perso una sola volta. Il duo di allenatori Cossu e Cabras avranno a disposizione quasi tutto il roster, mentre è certa l'indisponibilità di capitan Di Nolfo alle prese con un problema alla caviglia. La palla a due è prevista per domani, alle 21.30, nella palestra dell'Istituto Alberghiero, in Via Cedrino 1.In Promozione, la seconda giornata di ritorno nel girone unico nord Sardegna prevede per i ragazzi di coach Andrea Cardone la sfida contro la Mistral Fortitudo Olbia. All'andata, tra le mura amiche del PalaManchia, gli algheresi hanno sofferto e non poco prima di arrivare alla vittoria. La squadra gallurese ha a disposizione un roster completo, molto eterogeneo che miscela sapientemente l'esperienza di alcuni giocatori, Ancilli su tutti, e la velocità e precisione al tiro dei giovani, soprattutto Pontillo. Il roster della Gabetti, dopo l'indisponibilità di alcuni under ed il lungo infortunio di Soddu, si sta dimostrando corto. A questa situazione, si è aggiunta ieri un'ulteriore tegola: l'infortunio alla mano di Gianluca Nieddu. L'appuntamento è per sabato, alle 19.30, al palazzetto dello sport di Golfo Aranci.Nella foto: D'Appelo al tiro