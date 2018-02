Condividi | M.P. 18:36 Avviso per le organizzazioni di volontariato. Tra le attività la tutela di parchi, spiagge e patrimonio comunale di Porto Torres. Le proposte potranno essere presentate entro le ore 12 del 20 febbraio Associazioni in aiuto alla Polizia locale: c´è il bando



PORTO TORRES - È stata pubblicata dal Comune di Porto Torres la manifestazione d'interesse rivolta alle organizzazioni di volontariato, finalizzata alla stipula di una convenzione per la collaborazione con il Comune di Porto Torres, attraverso il comando della Polizia Locale. Le proposte potranno essere presentate entro le ore 12 del 20 febbraio all'ufficio Protocollo o con posta elettronica certificata all'indirizzo polizia.municipale@pec.comune.porto-torres.ss.it. La durata della convenzione sarà triennale.



Sono destinatarie dell'avviso le organizzazioni o associazioni di Volontariato come da Legge Regionale 13 settembre 1993, numero 39 che norma la disciplina dell’attività di volontariato. Diverse le attività per le quali verrà richiesta la disponibilità delle associazioni, a partire dal presidio, vigilanza e sorveglianza degli ingressi alle scuole dell'obbligo in concomitanza con l'orario di ingresso e uscita degli studenti.



Oltre agli attraversamenti pedonali, il volontario dovrà osservare e riferire eventuali movimenti sospetti di persone, così da favorire azioni di prevenzione della pedofilia, spaccio di sostanze stupefacenti o qualsiasi circostanza meritevole di segnalazione alla forze di polizia. Verrà richiesta collaborazione in occasione di eventi di rilievo, anche per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento delle manifestazioni. Le associazioni dovranno offrire, inoltre, supporto nella tutela di parchi, giardini pubblici, spiagge e stabili che fanno parte del patrimonio dell'ente, tra i quali stadi, cimiteri, palasport e Museo del Porto.



Tra i compiti anche il posizionamento di segnaletica stradale mobile e altre attività di garanzia alla sicurezza pubblica. Dovrà essere, inoltre, prevista una squadra pronta ad attivarsi in occasione di ogni calamità, incendio, allagamento, crollo o fatto che costituisca una emergenza compresa nel Piano di Protezione Civile.