«Da domani gli autobus dell´Arst riprenderanno a effettuare le fermate anche lungo la strada statale ex 131, a Li Lioni, ma le richieste del Comune non sono state completamente accolte e non siamo pertanto soddisfatti». Lo dichiara il primo cittadino Sean Wheeler Fermate Li Lioni: l´Arst ne attiva due su cinque



PORTO TORRES – «Da domani gli autobus dell'Arst riprenderanno a effettuare le fermate anche lungo la strada statale ex 131, a Li Lioni, ma le richieste del Comune non sono state completamente accolte e non siamo pertanto soddisfatti. La nostra istanza era di ripristinare tutte e cinque le fermate, ma ci è stato comunicato che ne funzioneranno solo due. Inoltre, non ci dato sapere per quale motivo tre fermate non sono state autorizzate e quali sono i problemi che sussistono». Lo dichiara il sindaco di Porto Torres Sean Wheeler, che nei mesi scorsi, supportato dalla giunta, aveva portato avanti le istanze del territorio, ancora non esaudite.



«La nostra soddisfazione è solo parziale – commenta il primo cittadino – perché questa vicenda nata circa due anni fa e che ha privato i cittadini residenti a Li Lioni e nelle zone limitrofe del sacrosanto diritto alla mobilità non è purtroppo conclusa».Dall'Arst è arrivata la comunicazione che ci sarebbero più ostacoli e che da mercoledì 7 febbraio gli autobus si fermeranno lungo la ex 131, nel territorio comunale, e più precisamente a Li Lioni, ma soltanto in due stalli, uno per senso di marcia.



