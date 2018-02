Condividi | Red 21:23 Tre eventi in tre giorni da giovedì grasso a sabato nel locale algherese, tra Carnevale messicano, Tributo a Ligabue e la festa in maschera con La Pillola Musica e feste al Miramare



ALGHERO - Messico, Ligabue e festa in maschera, questo il Carnevale del Miramare gastro & music pub. Tre eventi, tre concerti, tre band in tre giorni consecutivi da giovedì grasso a sabato 10 febbraio. Due serate dedicate alla festa ed una al grande rock italiano, il venerdì. Il wee-kend appena concluso ha visto sul palco del pub affacciato sulla passeggiata di Alghero due progetti musicali del nord Sardegna. Per la rassegna Friday tribute night, venerdì, “Carletto e i suoi mostri” hanno omaggiato tre pietre miliari della musica italiana contemporanea, Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè, mentre il giorno dopo, lo spettacolo live dal gusto ballabile dei “Senza base”.



Il Giovedì grasso sarà dedicato alla word music con i “Santa Fè” in concerto. Una sorta di carnevale messicano in cui le sonorità viaggeranno però in lungo ed in largo per il mondo, da quelle centroamicane (mexcal e cuban) alla rumba, gitana e gipsy style. La tradizione non si ferma neanche per Carnevale ed il venerdì al Miramare è Friday tribute night. La rassegna delle migliori tribute band della Sardegna arriva in doppia cifra: Friday tribute night vol.X. Il decimo appuntamento riporta nella Riviera del corallo il tributo a Luciano Ligabue con “Quelli del Bar Mario”. Un omaggio perfetto dal punto di vista musicale e vocale al grande rocker di Correggio, interpretato da Maurizio Gelsomino. “Qdbm” in questo lustro di attività hanno suonato nelle più importanti piazze della Sardegna, mentre in inverno scelgono accuratamente i live club in cui esibirsi e nella provincia di Sassari per ora il Miramare è l'unico.



Sabato 10, toccherà a la “La Pillola” scaldare il carnevale algherese durante la tradizionale festa in maschera. La longeva band sassarese ha appena spento diciotto candeline in musica ed in questi lunghi anni ha fatto ballare tutta l'Isola e non solo. Tutti e tre gli eventi sono ad ingresso libero e sabato verranno anche premiati i migliori costumi in maschera.



Nella foto: Luciano Ligabue Commenti ALGHERO - Messico, Ligabue e festa in maschera, questo il Carnevale del Miramare gastro & music pub. Tre eventi, tre concerti, tre band in tre giorni consecutivi da giovedì grasso a sabato 10 febbraio. Due serate dedicate alla festa ed una al grande rock italiano, il venerdì. Il wee-kend appena concluso ha visto sul palco del pub affacciato sulla passeggiata di Alghero due progetti musicali del nord Sardegna. Per la rassegna Friday tribute night, venerdì, “Carletto e i suoi mostri” hanno omaggiato tre pietre miliari della musica italiana contemporanea, Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè, mentre il giorno dopo, lo spettacolo live dal gusto ballabile dei “Senza base”.Il Giovedì grasso sarà dedicato alla word music con i “Santa Fè” in concerto. Una sorta di carnevale messicano in cui le sonorità viaggeranno però in lungo ed in largo per il mondo, da quelle centroamicane (mexcal e cuban) alla rumba, gitana e gipsy style. La tradizione non si ferma neanche per Carnevale ed il venerdì al Miramare è Friday tribute night. La rassegna delle migliori tribute band della Sardegna arriva in doppia cifra: Friday tribute night vol.X. Il decimo appuntamento riporta nella Riviera del corallo il tributo a Luciano Ligabue con “Quelli del Bar Mario”. Un omaggio perfetto dal punto di vista musicale e vocale al grande rocker di Correggio, interpretato da Maurizio Gelsomino. “Qdbm” in questo lustro di attività hanno suonato nelle più importanti piazze della Sardegna, mentre in inverno scelgono accuratamente i live club in cui esibirsi e nella provincia di Sassari per ora il Miramare è l'unico.Sabato 10, toccherà a la “La Pillola” scaldare il carnevale algherese durante la tradizionale festa in maschera. La longeva band sassarese ha appena spento diciotto candeline in musica ed in questi lunghi anni ha fatto ballare tutta l'Isola e non solo. Tutti e tre gli eventi sono ad ingresso libero e sabato verranno anche premiati i migliori costumi in maschera.Nella foto: Luciano Ligabue