Condividi | Red 19:01 Si intitola “Sogno e son Desto…In viaggio” il nuovo spettacolo del poliedrico artista napoletano che ritorna, dopo quattro anni, a calcare i palcoscenici dell´Isola. Sono tre le date previste: giovedì 15 febbraio a Nuoro, venerdì 16 a Cagliari e sabato 17 a Sassari Massimo Ranieri sbarca in Sardegna



SASSARI - Si intitola “Sogno e son Desto…In viaggio” il nuovo spettacolo di Massimo Ranieri che ritorna, dopo quattro anni, a calcare i palcoscenici della Sardegna. Sono tre le date previste nell’Isola per il grande artista napoletano: giovedì 15 febbraio sarà al Teatro Eliseo di Nuoro, venerdì 16 al Teatro del Conservatorio di Cagliari e sabato 17 al Teatro Comunale di Sassari. L’orario di inizio di tutti gli spettacoli è alle 21. Ideato e scritto da Gualtiero Peirce e dallo stesso Ranieri, “Sogno e son Desto...In viaggio” è un titolo giocoso e provocatorio, un inno alla vita, all’amore ed alla speranza.



Dopo il grande successo delle prime serate su RaiUno, lo spettacolo di Massimo Ranieri approda nei teatri isolani, continuando così il viaggio affettuoso, spettacolare e sorridente attraverso grandi canzoni, racconti particolari e colpi di scena. I protagonisti, ancora una volta, non saranno i vincitori oppure le imprese degli eroi, ma i sognatori e la vita di ognuno. Nel duplice ruolo di attore e cantante, Ranieri porterà in scena il teatro umoristico e le più celebri canzoni napoletane.



E naturalmente, non mancheranno, accanto ai suoi successi, novità musicali e sorprese teatrali, proposte con la formula che nelle precedenti edizioni ha già conquistato le platee di tutta Italia. Massimo Ranieri sarà accompagnato in scena dall’orchestra formata da Max Rosati (chitarra), Flavio Mazzocchi (pianoforte), Pierpaolo Ranieri (basso), Luca Trolli (batteria), Donato Sensini (fiati) e Stefano Indino (fisarmonica). Organizzatore generale di Marco De Antonis e Light designer Maurizio Fabretti. La vendita dei biglietti è aperta nei punti vendita del circuito Box Office.



Nella foto: Massimo Ranieri Commenti SASSARI - Si intitola “Sogno e son Desto…In viaggio” il nuovo spettacolo di Massimo Ranieri che ritorna, dopo quattro anni, a calcare i palcoscenici della Sardegna. Sono tre le date previste nell’Isola per il grande artista napoletano: giovedì 15 febbraio sarà al Teatro Eliseo di Nuoro, venerdì 16 al Teatro del Conservatorio di Cagliari e sabato 17 al Teatro Comunale di Sassari. L’orario di inizio di tutti gli spettacoli è alle 21. Ideato e scritto da Gualtiero Peirce e dallo stesso Ranieri, “Sogno e son Desto...In viaggio” è un titolo giocoso e provocatorio, un inno alla vita, all’amore ed alla speranza.Dopo il grande successo delle prime serate su RaiUno, lo spettacolo di Massimo Ranieri approda nei teatri isolani, continuando così il viaggio affettuoso, spettacolare e sorridente attraverso grandi canzoni, racconti particolari e colpi di scena. I protagonisti, ancora una volta, non saranno i vincitori oppure le imprese degli eroi, ma i sognatori e la vita di ognuno. Nel duplice ruolo di attore e cantante, Ranieri porterà in scena il teatro umoristico e le più celebri canzoni napoletane.E naturalmente, non mancheranno, accanto ai suoi successi, novità musicali e sorprese teatrali, proposte con la formula che nelle precedenti edizioni ha già conquistato le platee di tutta Italia. Massimo Ranieri sarà accompagnato in scena dall’orchestra formata da Max Rosati (chitarra), Flavio Mazzocchi (pianoforte), Pierpaolo Ranieri (basso), Luca Trolli (batteria), Donato Sensini (fiati) e Stefano Indino (fisarmonica). Organizzatore generale di Marco De Antonis e Light designer Maurizio Fabretti. La vendita dei biglietti è aperta nei punti vendita del circuito Box Office.Nella foto: Massimo Ranieri