Alghero-Madrid e Napoli, Volotea in vendita

Diversa la frequenza per i due collegamenti, anticipati da Sardegna in Volo. Si volerà verso Madrid ogni lunedì, a partire dal 7 maggio, mentre per Napoli, la frequenza sarà bisettimanale: il mercoledì ed il giovedì dal 13 maggio, il mercoledì ed il sabato a settembre).