Condividi | Red 13:20 Ad Alghero debutta “XDente-quando perdere (non) è un gioco”. Domani e giovedì, al Teatro civico, è in programma il nuovo spettacolo voluto fortemente dal Comune di Alghero e realizzato dallo Spazio-T, nell´ambito delle politiche contro il gioco d´azzardo patologico Alghero a teatro contro la ludopatia



ALGHERO – Domani, mercoledì 7, e giovedì 8 febbraio, debutta al Teatro civico “XDente-quando perdere (non) è un gioco”, il nuovo spettacolo dello Spazio-T, realizzato con il sostegno del Comune di Alghero. Lo spettacolo, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale impegnata nella lotta contro il fenomeno della ludopatia, è frutto di un intenso lavoro di ricerca della compagnia teatrale algherese.



Il protagonista, Paolo Dente, è un ragazzo come tanti. Ha degli amici, una ragazza ed un lavoro. Un giorno in un bar, incontra il “gioco” ed entra in quel tunnel fatto di luci, suoni e colori accattivanti, pieno di speranze di soldi facili. Vince ed inizia a sentirsi super, invincibile. Ma è solo un’illusione e Paolo arriverà a perdere tutto, anche se stesso. “XDente-perdente” è un testo originale scritto da Michele Vargiu, che mette in scena la parabola discendente di un giocatore d’azzardo ed accompagna il pubblico all’interno del suo mondo reale/virtuale. Sul palco, Maurizio Pulina, Michele Vargiu e Chiara Murru, che ha curato anche la regia. Uno spettacolo rivolto ai ragazzi, ma adatto a tutti, arricchito da un progetto grafico realizzato dall’illustratore Riccardo Atzeni, nel quale ritroviamo il protoganista “super eroe” e che lo SpazioT si augura possa diventare presto un fumetto.“XDente” debutterà domani e giovedì, al Teatro civico con due mattinèe riservati alle scuole ed uno spettacolo serale aperto al pubblico. La partecipazione è gratuita per tutti gli spettacoli, fino ad esaurimento posti. Per lo spettacolo serale, giovedì, alle 20.30, le prenotazioni cominceranno oggi (martedì), a Teatro Civico, o al numero 349/1389151 (anche via sms).



Allo spettacolo hanno collaborato Emilio Canu ed Alessandro Fele, rispettivamente al video ed agli effetti speciali; Marco Velli che ha realizzato i costumi e Tony Grandi, autore del disegno luci. Il lavoro s'inserisce in un lungo percorso intrapreso dalle competenti commissioni consiliari e dagli uffici amministrativi, con il coinvolgimento attivo di associazioni e professionisti uniti contro il fenomeno preoccupante del gioco d'azzardo, con l'obiettivo di contribuire a sensibilizzare la società partendo dalle generazioni più giovani. Commenti ALGHERO – Domani, mercoledì 7, e giovedì 8 febbraio, debutta al Teatro civico “XDente-quando perdere (non) è un gioco”, il nuovo spettacolo dello Spazio-T, realizzato con il sostegno del Comune di Alghero. Lo spettacolo, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale impegnata nella lotta contro il fenomeno della ludopatia, è frutto di un intenso lavoro di ricerca della compagnia teatrale algherese.Il protagonista, Paolo Dente, è un ragazzo come tanti. Ha degli amici, una ragazza ed un lavoro. Un giorno in un bar, incontra il “gioco” ed entra in quel tunnel fatto di luci, suoni e colori accattivanti, pieno di speranze di soldi facili. Vince ed inizia a sentirsi super, invincibile. Ma è solo un’illusione e Paolo arriverà a perdere tutto, anche se stesso. “XDente-perdente” è un testo originale scritto da Michele Vargiu, che mette in scena la parabola discendente di un giocatore d’azzardo ed accompagna il pubblico all’interno del suo mondo reale/virtuale. Sul palco, Maurizio Pulina, Michele Vargiu e Chiara Murru, che ha curato anche la regia. Uno spettacolo rivolto ai ragazzi, ma adatto a tutti, arricchito da un progetto grafico realizzato dall’illustratore Riccardo Atzeni, nel quale ritroviamo il protoganista “super eroe” e che lo SpazioT si augura possa diventare presto un fumetto.“XDente” debutterà domani e giovedì, al Teatro civico con due mattinèe riservati alle scuole ed uno spettacolo serale aperto al pubblico. La partecipazione è gratuita per tutti gli spettacoli, fino ad esaurimento posti. Per lo spettacolo serale, giovedì, alle 20.30, le prenotazioni cominceranno oggi (martedì), a Teatro Civico, o al numero 349/1389151 (anche via sms).Allo spettacolo hanno collaborato Emilio Canu ed Alessandro Fele, rispettivamente al video ed agli effetti speciali; Marco Velli che ha realizzato i costumi e Tony Grandi, autore del disegno luci. Il lavoro s'inserisce in un lungo percorso intrapreso dalle competenti commissioni consiliari e dagli uffici amministrativi, con il coinvolgimento attivo di associazioni e professionisti uniti contro il fenomeno preoccupante del gioco d'azzardo, con l'obiettivo di contribuire a sensibilizzare la società partendo dalle generazioni più giovani.