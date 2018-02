Condividi | Red 22:11 Ieri, il Consiglio comunale ha approvato le modifiche al regolamento comunale per gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8. Nuova riunione, oggi pomeriggio, a Palazzo Ducale Entrate non riscosse: Sassari approva il regolamento



SASSARI – Il Consiglio comunale di Sassari si è riunito oggi (lunedì), e ha approvato all'unanimità le modifiche al regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate tributarie non riscosse dopo la notifica di ingiunzioni di pagamento, per gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8. Nell'occasione, si è valutato opportuno procedere all'integrazione del regolamento vigente sulla definizione agevolata delle ingiunzioni sulla base della nuova disposizione dell'estensione della definizione agevolata dei carichi fiscali, prevista per i Comuni, dal comma 11 quater dell'articolo 1 del decreto legge del 16/10/2017 n.148, convertito dalla legge del 4 dicembre 2017/172.



I lavori del Consiglio comunale proseguiranno domani, martedì 6 febbraio, alle 15.30, a Palazzo Ducale. All'ordine del giorno, c'è il Documento unico di programmazione 2018-2020; l'approvazione del piano finanziario per la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018 e la modifica dell'articolo 17 (riduzioni) del regolamento dell’Imposta unica comunale. Ed ancora, l'approvazione per il 2018 delle aliquote Imu, Tasi e Tari.



