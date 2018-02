Condividi | Red 21:12 Al via la seconda fase per il T4: presentati ottantasette progetti per 678milioni di euro di investimenti. «Risposta straordinaria», sottolinea l´assessore regionale della Programmazione Raffaele Paci Finanziamenti alle imprese: al via la seconda fase



CAGLIARI - Si entra nella parte operativa del bando T4 con le direttive di attuazione per l’attivazione dei finanziamenti approvate dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore della Programmazione Raffaele Paci, dopo la chiusura della prima fase dedicata alla presentazione delle manifestazioni d’interesse. Il T4 finanzia contratti di investimento per progetti di sviluppo compresi tra i 5 ed i 20milioni di euro. L’intera procedura, definita da una delibera di Giunta a gennaio 2017, era suddivisa in una prima fase, chiusa, che richiedeva alle imprese la presentazione di una manifestazione di interesse, ed in una successiva che prevede, per le proposte progettuali ritenute ammissibili dopo la fase negoziale in corso, la presentazione della domanda formale di accesso alle agevolazioni. Il sostegno della Regione potrà avvenire attraverso l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o di una loro combinazione, secondo quanto previsto dai regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti di stato e dalle direttive della Giunta. I termini per la presentazione dei progetti attraverso le manifestazioni d’interesse, aperti il 31 maggio 2017, sono scaduti il 31 dicembre: in questi sette mesi, ne sono state presentate complessivamente ottantasette, di cui trentuno relative alla macro area “Tecnologico-produttiva”, cinquantatre alla “Turistico-ricettiva”, due a quella “Cultura e conservazione del patrimonio” ed una alla macro area “Sportivo-ricreativa”. Le proposte muovono investimenti di oltre 678milioni di euro.



«Ancora una volta registriamo una straordinaria risposta delle imprese, quella che volevamo e che va anche oltre le nostre aspettative - sottolinea Paci - Le nostre imprese ci dicono chiaramente che sono pronte a rimettersi in gioco, per lasciarsi alle spalle la crisi e scommettere sui segnali di ripresa che finalmente ci sono e permettono di essere più ottimisti per il futuro. Le imprese, e solo loro, possono creare ricchezza e occupazione e la Giunta con tutti gli interventi finora adottati e con quelli ancora in programma le sta mettendo nelle condizioni di tornare ad essere protagoniste dell’economia regionale: ricordo che solo per il 2017 e 2018 abbiamo 250milioni per le imprese. Anche in questo bando, che è quello che mette a disposizione finanziamenti più corposi per contratti d’investimento, le imprese si sono dimostrate pronte a cogliere l’occasione, muovendo finanziamenti importanti a cui la Regione darà il suo contributo sotto forma di aiuto. E considerando l’interesse suscitato dal bando – conclude l'assessore - valuteremo di volta in volta l’incremento della dotazione iniziale di 30milioni in base alla validità dei progetti».



Con le imprese il cui progetto è stato ritenuto preliminarmente ammissibile, è stata già avviata la fase negoziale con due obiettivi: definire la tipologia d’intervento e orientare l’impresa verso tutti i possibili canali di finanziamento più utili, ad esempio il contratto di sviluppo nazionale attivo nel Mise, che mette a disposizione risorse importanti a cui la Regione autonoma della Sardegna contribuisce con un cofinanziamento, ed i fondi per l’innovazione del Miur. La Regione, attraverso il Centro regionale di programmazione, ha già incontrato in fase negoziale ventidue imprese e sta procedendo alla convocazione di tutte le altre. Le imprese ritenute ammissibili al termine della procedura negoziale potranno presentare la domanda di accesso alle agevolazioni previste dal contratto di investimento o sugli altri strumenti attivi. Le domande arrivate saranno infine sottoposte a una istruttoria a sportello.



Nella foto: l'assessore regionale Raffaele Paci Commenti CAGLIARI - Si entra nella parte operativa del bando T4 con le direttive di attuazione per l’attivazione dei finanziamenti approvate dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore della Programmazione Raffaele Paci, dopo la chiusura della prima fase dedicata alla presentazione delle manifestazioni d’interesse. Il T4 finanzia contratti di investimento per progetti di sviluppo compresi tra i 5 ed i 20milioni di euro. L’intera procedura, definita da una delibera di Giunta a gennaio 2017, era suddivisa in una prima fase, chiusa, che richiedeva alle imprese la presentazione di una manifestazione di interesse, ed in una successiva che prevede, per le proposte progettuali ritenute ammissibili dopo la fase negoziale in corso, la presentazione della domanda formale di accesso alle agevolazioni. Il sostegno della Regione potrà avvenire attraverso l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o di una loro combinazione, secondo quanto previsto dai regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti di stato e dalle direttive della Giunta. I termini per la presentazione dei progetti attraverso le manifestazioni d’interesse, aperti il 31 maggio 2017, sono scaduti il 31 dicembre: in questi sette mesi, ne sono state presentate complessivamente ottantasette, di cui trentuno relative alla macro area “Tecnologico-produttiva”, cinquantatre alla “Turistico-ricettiva”, due a quella “Cultura e conservazione del patrimonio” ed una alla macro area “Sportivo-ricreativa”. Le proposte muovono investimenti di oltre 678milioni di euro.«Ancora una volta registriamo una straordinaria risposta delle imprese, quella che volevamo e che va anche oltre le nostre aspettative - sottolinea Paci - Le nostre imprese ci dicono chiaramente che sono pronte a rimettersi in gioco, per lasciarsi alle spalle la crisi e scommettere sui segnali di ripresa che finalmente ci sono e permettono di essere più ottimisti per il futuro. Le imprese, e solo loro, possono creare ricchezza e occupazione e la Giunta con tutti gli interventi finora adottati e con quelli ancora in programma le sta mettendo nelle condizioni di tornare ad essere protagoniste dell’economia regionale: ricordo che solo per il 2017 e 2018 abbiamo 250milioni per le imprese. Anche in questo bando, che è quello che mette a disposizione finanziamenti più corposi per contratti d’investimento, le imprese si sono dimostrate pronte a cogliere l’occasione, muovendo finanziamenti importanti a cui la Regione darà il suo contributo sotto forma di aiuto. E considerando l’interesse suscitato dal bando – conclude l'assessore - valuteremo di volta in volta l’incremento della dotazione iniziale di 30milioni in base alla validità dei progetti».Con le imprese il cui progetto è stato ritenuto preliminarmente ammissibile, è stata già avviata la fase negoziale con due obiettivi: definire la tipologia d’intervento e orientare l’impresa verso tutti i possibili canali di finanziamento più utili, ad esempio il contratto di sviluppo nazionale attivo nel Mise, che mette a disposizione risorse importanti a cui la Regione autonoma della Sardegna contribuisce con un cofinanziamento, ed i fondi per l’innovazione del Miur. La Regione, attraverso il Centro regionale di programmazione, ha già incontrato in fase negoziale ventidue imprese e sta procedendo alla convocazione di tutte le altre. Le imprese ritenute ammissibili al termine della procedura negoziale potranno presentare la domanda di accesso alle agevolazioni previste dal contratto di investimento o sugli altri strumenti attivi. Le domande arrivate saranno infine sottoposte a una istruttoria a sportello.Nella foto: l'assessore regionale Raffaele Paci