Costituita a costo zero nell´Aou di Sassari a febbraio 2017. Al lavoro per risolvere le criticità negli approvvigionamenti di materiali e presidi sanitari Aou, task force nei reparti sassaresi



SASSARI - Un lavoro accurato, che ha consentito di individuare con tempestività le potenziali situazioni con ricaduta sull'erogazione dei livelli di assistenza. Ed ancora, un'azione che ha permesso di proporre soluzioni, in una logica di problem solving ed in un'ottica di condivisione delle politiche di governo aziendale. È quanto sta facendo, da febbraio 2017, la task force operativa nell'Aou di Sassari, che monitora le situazioni di fabbisogno dei vari reparti ospedalieri e suggerisce le azioni da intraprendere. Un lavoro svolto a costo zero, perché messo in campo da forze interne alla stessa Azienda ospedaliero universitaria sassarese. Una task force (costituita con delibera numero 80 del 17 febbraio dello scorso anno) composta dal direttore del presidio ospedaliero, in qualità di coordinatore, e ha come componenti i direttori delle unità operative complesse delle Professioni sanitarie, di Farmacia e del Provveditorato.



Nell'atto siglato dal direttore generale, si legge che la partecipazione alla task force rientra nei doveri di ufficio dei componenti e, «pertanto, non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell'Azienda». La sua creazione si è resa necessaria per verificare e garantire la continuita dell'attività assistenziale con l'erogazione dei servizi di qualità. «L'obiettivo è infatti – spiega la Direzione aziendale – superare quelle criticità ancora presenti a seguito dell'incorporazione del presidio ospedaliero Santissima Annunziata nell'Aou. Da qui la necessità di coinvolgere maggiormente i professionisti interessati dal processo di approvvigionamento di beni e servizi». Un'attività che, nonostante permangano ancora alcune criticità, ha iniziato a portare i primi frutti. Tra questi la fornitura dei panni per adulti all'interno dei reparti. La consegna sta andando a regime anche grazie all'assegnazione della gara, con procedura negoziata sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione, che ha permesso di conferire alla Santex l'incarico per la fornitura quadrimestrale dei pannoloni per adulti.



«Si va verso una fase di normalizzazione – affermano dalla Farmacia aziendale – nell'approvvigionamento dei dispositivi medici necessari all'attività dei reparti. In attesa della definizione delle gare regionali della Centrale acquisti territoriale per la Sardegna, si stanno definendo gare ponte e procedure urgenti per garantire le forniture». Al momento, pur non potendo garantire alle unità operative la consegna di quantitativi rilevanti di alcuni beni, la Farmacia fa sapere che «si sta assicurando giornalmente quanto necessario per prestare l'assistenza. Questo grazie anche al supporto dei coordinatori dei reparti che si stanno adattando a questo modello organizzativo e stanno collaborando per consentire di ottimizzare le scorte a disposizione. Alcune criticità, come la fornitura di deflussori, sono state di recente risolte grazie all'aggiudicazione e al recepimento delle relative gare regionali», concludono dalla Farmacia.