Martedì presentazione ad Alghero dei candidati di Centrodestra alle prossime elezioni politiche di marzo: Salaris, Giorico, Vaccaro e Moro. Parteciperà il "grande" escluso, il consigliere regionale forzista Marco Tedde. Assente Paolo Vella Salaris, Giorico, Moro, Vaccaro: presentazione



ALGHERO - Martedì 6 febbraio (alle ore 11) presso la sala arrivi dell'aeroporto di Alghero si terra la conferenza stampa di presentazione dei candidati del centrodestra alle prossime elezioni politiche del 4 marzo. Saranno presenti Maria Grazia Salaris ed Antonio Moro candidati rispettivamente nei collegi uninominali per la Camera dei Deputati e per il Senato, insieme ai candidati algheresi Giorgia Vaccaro, nella lista proporzionale per la Camera per la Lega-Psd'Az e Laura Giorico (nella foto), candidata nella lista proporzionale per il Senato per Forza Italia. Non è annunciata invece la partecipazione del deputato uscente (e ricandidato) residente ad Alghero, Paolo Vella. Alla conferenza stampa sarà presente l'on. Marco Tedde insieme ai rappresentati dei partiti che compongono la coalizione: Forza Italia, Lega-Psd'Az, Fratelli d'Italia, Noi con l'Italia.