Condividi | M.P. 14:47 L´Ufficio Ambiente gestirà le domande per la richiesta delle attrezzature del porta a porta Porto Torres, condomini: in distribuzione i portamastelli per rifiuti



PORTO TORRES - Sono a disposizione dei condomini che ne faranno richiesta gli “Zac”, portacontenitori della raccolta differenziata. L'utilizzo delle strutture è previsto dalla proposta progettuale di Ambiente 2.0, società che svolge per conto del Comune di Porto Torres il servizio di igiene urbana.



L'obiettivo è migliorare il decoro e l'ordine nelle strade. Il posizionamento dei portacontenitori sui marciapiedi o nel condominio è stato pensato per cercare di eliminare i problemi inerenti il decoro degli spazi privati comuni e di quelli pubblici. Con i sistemi Zac le singole utenze potranno sistemare il proprio mastello, nel giorno di raccolta prestabilito, in un luogo idoneo precedentemente individuato, evitando eventuali conflitti legati alla gestione della movimentazione dei contenitori.



I condomini che intendono avvalersi degli Zac dovranno contattare l'ufficio Ambiente comunale, in via Ponte Romano. In seguito a questa richiesta verrà svolto un sopralluogo insieme ai tecnici del servizio e degli uffici, per verificare la compatibilità tra il punto d'installazione dell'attrezzatura e l'utilizzo degli spazi comuni. Gli Zac saranno ceduti gratuitamente. Commenti PORTO TORRES - Sono a disposizione dei condomini che ne faranno richiesta gli “Zac”, portacontenitori della raccolta differenziata. L'utilizzo delle strutture è previsto dalla proposta progettuale di Ambiente 2.0, società che svolge per conto del Comune di Porto Torres il servizio di igiene urbana.L'obiettivo è migliorare il decoro e l'ordine nelle strade. Il posizionamento dei portacontenitori sui marciapiedi o nel condominio è stato pensato per cercare di eliminare i problemi inerenti il decoro degli spazi privati comuni e di quelli pubblici. Con i sistemi Zac le singole utenze potranno sistemare il proprio mastello, nel giorno di raccolta prestabilito, in un luogo idoneo precedentemente individuato, evitando eventuali conflitti legati alla gestione della movimentazione dei contenitori.I condomini che intendono avvalersi degli Zac dovranno contattare l'ufficio Ambiente comunale, in via Ponte Romano. In seguito a questa richiesta verrà svolto un sopralluogo insieme ai tecnici del servizio e degli uffici, per verificare la compatibilità tra il punto d'installazione dell'attrezzatura e l'utilizzo degli spazi comuni. Gli Zac saranno ceduti gratuitamente.