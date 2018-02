Condividi | Red 14:41 Fine settimana brillante per la compagine algherese. Infatti, il sodalizio di patron Salteri ha fatto bottino pieno con due vittorie, sia nel campionato Fip di Promozione, sia nell´Open Uisp Basket: bottino pieno per la Gabetti



ALGHERO - Fine settimana brillante per la Gabetti Alghero. Infatti, il sodalizio di patron Salteri fa bottino pieno con due vittorie. 71-65, il risultato finale della sfida contro il Terzo tempo Sassari, nel girone unico nord Sardegna del campionato di Promozione maschile Fip, mentre il match del torneo regionale Open Uisp contro la Kill beer Sassari finisce 43.33. Due successi significativi, che confermano entrambe le squadre nella parte alta delle rispettive classifiche. Di particolare importanza la vittoria di ieri al PalaManchia, nel campionato di Promozione, poichè arrivata contro una diretta concorrente per la griglia finale in vista della final four, che aggiudicherà il salto di categoria. Gli algheresi non solo hanno guadagnato i due punti in palio, ma hanno ribaltato la differenza canestri a proprio favore.



Promozione. Ottima gara da parte dei ragazzi di coach Andrea Cardone che, trascinati da un super Gianluca Nieddu (25punti, di cui 21 realizzati nei primi due quarti). Buona circolazione di palla a difesa schierata e giuste accelerazioni in contropiede, insieme alla scelta della difesa a zona sono state le chiavi del successo contro il Terzo tempo Sassari. Dopo un primo periodo molto equilibrato, gli algheresi trovano l'allungo decisivo già nel secondo quarto (+13). Il vantaggio rimane saldamente nelle mani dei padroni di casa anche quando gli ospiti si fanno più pressanti e precisi dalla lunga distanza soprattutto con Cesaraccio, autore di 24punti.



Uisp. Approccio alla gara perfetto per i rossi della Riviera del corallo seguiti in panchina da Mauro Cabras. Difesa granitica e creazione di gioco dall'altra parte del campo portano la Gabetti già oltre la doppia cifra di vantaggio alla prima sirena. L'under Battara dimostra tutte le sue doti sotto canestro e guida i padroni di casa fino al massimo vantaggio di +26. Poi le giuste rotazioni, un ovvio rilassamento e l'inevitabile venir fuori degli avversari fissano il risultato finale sul 43-33.



Promozione.

GABETTI ALGHERO–TERZO TEMPO SASSARI 71-65:

GABETTI ALGHERO: Mongile, S.Nieddu 7, D'Apello 7, G.Nieddu 25, Sechi 10, Zanza 12, Moretti, Secchi 1, Sissoko 6, Sanna 3. Coach Andrea Cardone.

TERZO TEMPO SASSARI: Langiu 5, Vanacore 9, Cesaraccio 24, Corrias 3, Unali, Burigana ne, Molinu, Puggioni 15, Bacchiddu ne, Lusso 7, Manuritta ne, Zhang 2. Coach Cesaraccio.

ARBITRI: Sanna e Corrias.

PARZIALI: 21-20, 41-28, 54-44.



Open Uisp.

GABETTI ALGHERO–KILL BEER SASSARI 43-33:

GABETTI ALGHERO: Fois 9, Simula, Bassu 2, Zinchiri 4, Di Nolfo, Costantino 2, Tedde 2, Battara 13, Gianorso, Castaldi 5, Stratdjot 6, Caria. Coach Cabras.

KILL BEER SASSARI: Cassisa 3, Dettori ne, Arca 8, Roggiani 7, Sanna 9, D.Luzzu 4, P.Luzzu, Piana, Campus 2.

ARBITRI: Spissu e Mameli.

PARZIALI: 15-1, 24-5, 39-13.



