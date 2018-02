Condividi | Red 14:03 Alghero entra nella rete delle città aderenti alla “Rete delle Passioni di Cristo” candidate come patrimonio immateriale Unesco. Martedì, il vicesindaco Raimondo Cacciotto sarà a Roma per la firma del protocollo d´intesa con altre 24 città d'Italia (ci sono le sarde Sassari e Castelsardo) Setmana Santa di Alghero candidata all'Unesco



ALGHERO - Alghero città della cultura, delle arti, della musica tutto l'anno candida la “Setmana Santa a l’Alguer” come patrimonio culturale immateriale Unesco. Domani, martedì 6 febbraio, negli uffici romani del Ministero dei Beni culturali, sarà firmato alle 11, il protocollo d’intesa tra i sindaci delle venticinque città italiane aderenti ad “Europassione per l’Italia”, la rete delle associazioni che portano avanti i riti e le rappresentazioni della Passione di Cristo. Alla firma del protocollo, sarà presente per Alghero il vicesindaco Raimondo Cacciotto.



Si rafforza il percorso strategico avviato ad Alghero nell'ottica del turismo tutto l'anno, della città delle arti e della cultura. Alghero protagonista del CreativItaly Unesco con il corallo rosso, prosegue con successo il percorso intrapreso per rafforzare la destinazione turistica oltre l'estate, valorizzando ciò che di più esclusivo ed unico il territorio può offrire oltre il mare e lo straordinario ambiente, la cultura e l'identità. E lo fa proprio con la Setmana Santa, rito religioso in cui la città di Alghero si ritrova in tutta la sua identità. Un evento immutato, che si ripete nei vicoli del Centro storico e conserva orgogliosamente la sua impronta catalana diventando il più importante dei momenti di fede tra quelli che si svolgono in Sardegna durante il periodo pasquale. Con la firma del protocollo tra le città aderenti alla “Rete delle Passioni di Cristo”, il Comune di Alghero diventa parte attiva del percorso Unesco con un’importante prospettiva di valorizzazione dell’appuntamento di così forte sentimento popolare.



La partecipazione alla rete delle città che da secoli vivono la Passione di Cristo rappresenta per Alghero un altro tassello per la promozione e la valorizzazione delle peculiarità della città, che si aggiunge alla presenza già ampiamente positiva nel network di Creative Cities Unesco. Nei giorni scorsi, infatti, è stata siglata la collaborazione tra le città di Pesaro e Alghero, con i sindaci Matteo Ricci e Mario Bruno che nei prossimi giorni sottoscriveranno l'intesa nei settori di comune interesse. Si spazierà dal campo turistico a quello musicale e gastronomico. La collaborazione con la città di Gioacchino Rossini, recentemente proclamata Città Unesco per la musica, giunge proprio a 150 anni dalla morte del celebre compositore italiano.