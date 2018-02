Condividi | Red 13:56 Si allarga la raccolta differenziata nella città di Alghero. Da oggi, in partenza il porta a porta per circa 2mila utenze nei quartieri della Cunetta, Sant´Agostino, Carrabuffas e Via XX settembre alta. Tutti gli orari Cunetta Sant'Agostino Carrabuffas

Porta a porta su altre 2mila utenze



ALGHERO - Con l'avvio del rinnovato servizio d'igiene urbana ad opera della Ciclat, aumentano sensibilmente le percentuali di raccolta differenziata rispetto al passato e migliora il decoro ad Alghero. Da oggi (lunedì), in partenza il porta a porta per circa 2mila utenze nei quartieri della Cunetta, Sant'Agostino, Carrabuffas e Via XX settembre alta. Tutti gli utenti dovranno conferire i propri rifiuti differenziati per tipologia utilizzando gli appositi mastelli per secco indifferenziato, carta e cartone, organico e vetro, esponendo le attrezzature all'esterno della propria abitazione o condominio entro le 6, a partire dalle 20 del giorno precedente (ad eccezione dei residenti del centro storico, che dovranno esporre le attrezzature dalle 6 alle 9 dei giorni indicati).



Chi ancora non dovesse aver ritirato lo starter kit, può recarsi all’ecocentro di Galboneddu: tutti gli utenti potranno scegliere tra il kit completo o il mastello “jolly” ( in questo caso saranno consegnati solo due mastelli, uno per l’organico, l’altro per il secco). Tutte le informazioni sul nuovo servizio d'igiene urbana sono reperibili sul sito internet DifferenziamoAlghero. Nelle nuove zone interessate, il ritiro dell'organico è previsto martedì, giovedì e sabato; plastica e metalli venerdì, carta e cartone mercoledì, secco residuo giovedì, vetro lunedì, pannolini lunedì, mercoledì e sabato.



Le zone interessate dal passaggio porta a porta da oggi sono La Cunetta, nelle vie Berlinguer, Borsellino, Della Chiesa, Pertini, Falcone, Iotti, De Gasperi, Einaudi (da Kennedy a Giovanni XXIII) Frank, Putrank, Dalerci, Archimbao, Strauss, Vivaldi, Mozart, Liszt, Paganini, Mameli, Biasi, Manca, De Muro, Pensè e Grandi; Sant'Agostino-Carrabuffas, nelle vie Valverde, Guixera, Tilloca, Callonga, Da Vinci (da Pierino Enrico a Guixera), Di Vittorio, Carrabuffas, Cravellet (da Pierino Enrico a Carrabuffas), Pierino Enrico, Barraccu (da del Corallo a Carrabuffas), delle Vele, del Corallo, Fratelli Accardo artigiani, Feniello, delle Nasse ed Argentiera, e Via XX settembre alta, nelle vie Andreoni, Deledda e Marconi (da Cravellet a Barraccu), Macciotta, XX settembre e Mazzini (da Cravellet a De Andrè), Cravellet (da Mazzini a P.Enrico), Da Vinci (da XX settembre a P.Enrico), Sanzio (da Mazzini a Deledda), Botticelli (da Mazzini), Barracu (da Mazzini a Deledda), De Curtis, Leone, De Andrè, Cavanna, Meucci e Guarnerio. Commenti ALGHERO - Con l'avvio del rinnovato servizio d'igiene urbana ad opera della Ciclat, aumentano sensibilmente le percentuali di raccolta differenziata rispetto al passato e migliora il decoro ad Alghero. Da oggi (lunedì), in partenza il porta a porta per circa 2mila utenze nei quartieri della Cunetta, Sant'Agostino, Carrabuffas e Via XX settembre alta. Tutti gli utenti dovranno conferire i propri rifiuti differenziati per tipologia utilizzando gli appositi mastelli per secco indifferenziato, carta e cartone, organico e vetro, esponendo le attrezzature all'esterno della propria abitazione o condominio entro le 6, a partire dalle 20 del giorno precedente (ad eccezione dei residenti del centro storico, che dovranno esporre le attrezzature dalle 6 alle 9 dei giorni indicati).Chi ancora non dovesse aver ritirato lo starter kit, può recarsi all’ecocentro di Galboneddu: tutti gli utenti potranno scegliere tra il kit completo o il mastello “jolly” ( in questo caso saranno consegnati solo due mastelli, uno per l’organico, l’altro per il secco). Tutte le informazioni sul nuovo servizio d'igiene urbana sono reperibili sul sito internet DifferenziamoAlghero. Nelle nuove zone interessate, il ritiro dell'organico è previsto martedì, giovedì e sabato; plastica e metalli venerdì, carta e cartone mercoledì, secco residuo giovedì, vetro lunedì, pannolini lunedì, mercoledì e sabato.Le zone interessate dal passaggio porta a porta da oggi sono La Cunetta, nelle vie Berlinguer, Borsellino, Della Chiesa, Pertini, Falcone, Iotti, De Gasperi, Einaudi (da Kennedy a Giovanni XXIII) Frank, Putrank, Dalerci, Archimbao, Strauss, Vivaldi, Mozart, Liszt, Paganini, Mameli, Biasi, Manca, De Muro, Pensè e Grandi; Sant'Agostino-Carrabuffas, nelle vie Valverde, Guixera, Tilloca, Callonga, Da Vinci (da Pierino Enrico a Guixera), Di Vittorio, Carrabuffas, Cravellet (da Pierino Enrico a Carrabuffas), Pierino Enrico, Barraccu (da del Corallo a Carrabuffas), delle Vele, del Corallo, Fratelli Accardo artigiani, Feniello, delle Nasse ed Argentiera, e Via XX settembre alta, nelle vie Andreoni, Deledda e Marconi (da Cravellet a Barraccu), Macciotta, XX settembre e Mazzini (da Cravellet a De Andrè), Cravellet (da Mazzini a P.Enrico), Da Vinci (da XX settembre a P.Enrico), Sanzio (da Mazzini a Deledda), Botticelli (da Mazzini), Barracu (da Mazzini a Deledda), De Curtis, Leone, De Andrè, Cavanna, Meucci e Guarnerio.