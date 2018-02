Condividi | Red 12:00 Apertura ufficiale della campagna elettorale mercoledì 7 febbraio alle 18,30 all’Hotel Grazia Deledda di Sassari. Candidati Dem contro le fake news Pd, i candidati si presentano al territorio



SASSARI - I candidati del Partito Democratico alle prossime elezioni politiche si presentano al territorio. Sarà una vera e propria apertura ufficiale della campagna elettorale quella in programma mercoledì 7 febbraio alle 18,30 nelle sale dell’Hotel Grazia Deledda.



Interverranno Gianfranco Ganau, Presidente del consiglio regionale e candidato al senato nel collegio uninominale Sassari, il senatore uscente Silvio Lai, candidato alla camera dei deputati nel collegio uninominale di Sassari, il consigliere regionale Gavino Manca e la deputata uscente Giovanna Sanna, entrambi candidati nel collegio proporzionale di Sassari per la camera dei deputati.



"Gli altri promettono il paese dei balocchi noi abbiamo un altro programma": questo il titolo scelto per l'iniziativa con la quale si vuole dare ai cittadini la possibilità di conoscere obiettivi e progetti per la prossima legislatura, per il Paese ma soprattutto per il nostro territorio. In una campagna elettorale nella quale si rincorrono promesse inattuabili ed illusorie, fake news, intenzioni e strategie che cambiano da un giorno all'altro, il Partito Democratico vuole far conoscere la sua proposta al 100X100 credibile, sostenibile, realizzabile.