Fonnesu presidente Parco la Maddalena

LA MADDALENA - Fabrizio Fonnesu è il nuovo presidente del Parco di La Maddalena. L'ingegnere maddalenino di 42 anni è stato nominato questa mattina con la firma del decreto da parte del ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti. La nomina di Fonnesu arriva dopo 14 mesi di commissariamento straordinario del Parco sotto la guida del comandante della Capitaneria di Porto di La Maddalena Leonardo Deri. Il passaggio di consegne fra Deri e il nuovo presidente del Parco avverrà nei prossimi giorni a Genova per questioni logistiche: Fonnesu è infatti un ingegnere civile che lavora per l'Ansaldo di Genova. Uno dei primi atti da compiere sarà la nomina del consiglio direttivo.