Condividi | Red 12:26 Domani pomeriggio, in occasione della Giornata mondiale della sicurezza in internet e della Giornata nazionale contro il bullismo ed il cyberbullismo, si terrà al Teatro San Francesco di Tortolì un incontro di sensibilizzazione sui rischi del web «Sicuramente connessi, conoscere per prevenire»



TORTOLI' – Domani, martedì 6 febbraio, alle 16, in occasione della Giornata mondiale della sicurezza in internet e della Giornata nazionale contro il bullismo ed il cyberbullismo, si terrà al Teatro San Francesco di Tortolì l'incontro “Sicuramente connessi, conoscere per prevenire”, rivolto a genitori, insegnanti, operatori sociali ed aperto a tutta la cittadinanza, che affronterà temi strettamente attuali, come cyberbullismo, sexting, adescamento on line di minori, web dipendenze e web reputation.



L'incontro è organizzato dall’Assessorato comunale delle Politiche giovanili guidato dall'assessora Isabella Ladu e dall'Osservatoio sulla sicurezza in internet-Sardegna, organo che si prefigge di coordinare, organizzare e promuovere iniziative finalizzate alla diffusione di una cultura della sicurezza in internet con azioni concrete. Lo scorso anno, è stato firmato un protocollo di intesa fra il Comune di Tortolì e l’Opsit, un’alleanza tesa ad intraprendere interventi comuni di sensibilizzazione e prevenzione ai rischi della navigazione in internet.



Dopo i saluti istituzionali, interverranno, il sostituto commissario della Polizia di Stato Pierluigi Sanna, responsabile della Polizia postale e delle comunicazioni Nuoro Ogliastra; il vicepresidente dell'Associazione Simul Tortolì Alessandro Piras e lo psicologo coordinatore dell'Osservatorio regionale sulla sicurezza in internet Simone Gargiulo. Nella stessa giornata, si terrà, la mattina, un incontro di prevenzione e sensibilizzazione rivolto agli studenti e docenti dell'istituto Comprensivo I, mentre, nel pomeriggio, sarà aperto a tutta la cittadinanza. Commenti TORTOLI' – Domani, martedì 6 febbraio, alle 16, in occasione della Giornata mondiale della sicurezza in internet e della Giornata nazionale contro il bullismo ed il cyberbullismo, si terrà al Teatro San Francesco di Tortolì l'incontro “Sicuramente connessi, conoscere per prevenire”, rivolto a genitori, insegnanti, operatori sociali ed aperto a tutta la cittadinanza, che affronterà temi strettamente attuali, come cyberbullismo, sexting, adescamento on line di minori, web dipendenze e web reputation.L'incontro è organizzato dall’Assessorato comunale delle Politiche giovanili guidato dall'assessora Isabella Ladu e dall'Osservatoio sulla sicurezza in internet-Sardegna, organo che si prefigge di coordinare, organizzare e promuovere iniziative finalizzate alla diffusione di una cultura della sicurezza in internet con azioni concrete. Lo scorso anno, è stato firmato un protocollo di intesa fra il Comune di Tortolì e l’Opsit, un’alleanza tesa ad intraprendere interventi comuni di sensibilizzazione e prevenzione ai rischi della navigazione in internet.Dopo i saluti istituzionali, interverranno, il sostituto commissario della Polizia di Stato Pierluigi Sanna, responsabile della Polizia postale e delle comunicazioni Nuoro Ogliastra; il vicepresidente dell'Associazione Simul Tortolì Alessandro Piras e lo psicologo coordinatore dell'Osservatorio regionale sulla sicurezza in internet Simone Gargiulo. Nella stessa giornata, si terrà, la mattina, un incontro di prevenzione e sensibilizzazione rivolto agli studenti e docenti dell'istituto Comprensivo I, mentre, nel pomeriggio, sarà aperto a tutta la cittadinanza.