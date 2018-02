Condividi | Red 13:47 Nel corso della notte tra sabato e domenica, sei pattuglie, nell’ambito del servizio contro le cosiddette “stragi del sabato sera”, nella sola città di Sassari, hanno sottoposto a controlli con apparecchiatura per rilevare il tasso alcolemico circa centocinquanta conducenti Polizia stradale: controlli nel Sassarese



SASSARI - La Polizia stradale è impegnata ad intensificare i controlli per contrastare tutti quei comportamenti che statisticamente rappresentano le maggiori cause di incidenti stradali quali, la distrazione dovuta all’uso dei cellulari, eccessi di velocità e guida in stato di alterazione dovuta ad alcol e droghe. Nel corso della notte tra sabato e domenica, sei pattuglie, nell’ambito del servizio contro le cosiddette “stragi del sabato sera”, nella sola città di Sassari, hanno sottoposto a controlli con apparecchiatura per rilevare il tasso alcolemico circa centocinquanta conducenti.



Diciotto di questi, di cui tre donne, sono risultati avere un tasso alcolemico oltre i limiti legali ed a loro carico sono scattate altrettante denunce penali, con ritiro di diciotto patenti per la sospensione e due autovetture sottoposte a sequestro ai fini della confisca. Inoltre, sono stati accertati anche dodici casi di omessa revisione dei veicoli oltre varie violazioni amministrative. Uno dei conducenti, transitato davanti agli agenti, non si è fermato all’alt, ma ha proseguito la marcia a forte velocità, non rispettando il semaforo rosso posizionato ad una intersezione poco distante.



Una volta raggiunto e bloccato dalla pattuglia, il giovane conducente, risultato avere un tasso alcolemico quattro volte superiore a quanto consentito dalla legge, è stato denunciato in stato di libertà. Allo stesso, sono state comminate anche ulteriori sanzioni amministrative per le varie violazioni al Codice della strada commesse prima di essere bloccato. In generale, i conducenti sanzionati sono di età compresa tra i venti ed i quarant'anni, tutti residenti in provincia.