Amministratore Pulina: «Forestas non abbandona l’Asinara»

PORTO TORRES - «Forestas non abbandona l’Asinara». L’atteso annuncio arriva dall’amministratore unico dell’Agenzia regionale Giuseppe Pulina che insieme al senatore Silvio Lai ha partecipato ad un incontro promosso dal direttivo cittadino del Partito Democratico di Porto Torres. Una preoccupazione quella per l’addio del presidio permanente dell’agenzia Foresta dall’isola dell’Asinara legata alla presenza costante di personale specializzato impegnato a garantire la tutela ambientale e il decoro del parco.



«Come partito - afferma il segretario Pd Gian Mirko Luiu - abbiamo seguito con estrema attenzione la vicenda e abbiamo preferito affrontarla direttamente piuttosto che attendere qualche segnale di vita da parte del sindaco e dell’amministrazione comunale di Porto Torres. Un silenzio ed un’inerzia imbarazzante a cui abbiamo voluto contrapporre un’azione diretta ed immediata». È nato così l’incontro con l’amministratore Pulina che ha accettato di discutere il tema offrendo un quadro chiaro della situazione.



«Forestas non solo non abbandona l'isola dell'Asinara – ha detto Pulina - ma razionalizza e rafforza la sua presenza. Invece di fare solo una cosa ne farà molte, in maniera specialistica: inizierà già dai prossimi giorni con la cattura degli animali ma sono previste anche altre importanti iniziative. Quello che devono sapere con chiarezza i cittadini – ha ribadito ancora - è che Forestas non andrà via dall'Asinara.» All'incontro ha preso parte anche il senatore Silvio Lai che in questi anni in più di un’occasione ha affrontato i temi e le problematiche della gestione dell’isola parco. «Forestas ha svolto in tutti questi anni un eccellente lavoro, - ha detto - ha recuperato specie in via d'estinzione e valorizzato i beni interni dell'Isola. Le parole confortanti del professor Pulina sono un segnale positivo e fanno presagire che si stia andando nella direzione giusta».



L'amministratore di Forestas ha sottolineato l'importanza del lavoro svolto in tutti questi anni nel recupero delle specie in via d'estinzione e valorizzando i beni interni dell'Isola. «Ora – aggiunge il segretario Pd Mirko Luiu - ci aspettiamo dalla Regione e dal Parco, in stretta collaborazione con Forestas, un piano d'azione comune che stabilisca obiettivi a lungo termine e le condizioni perché questo avvenga sembra ci siano tutte.» Il tema del lavoro, di nuovi progetti occupazionali giovanili sull'isola e di proposte e di idee su come realizzarli è stato un punto molto dibattuto dai tanti partecipanti in sala. Nei prossimi mesi il circolo Pd cittadino lancerà una importante iniziativa in città sul futuro dell'isola, coinvolgendo i cittadini, professionisti del settore e istituzioni regionali, nazionali ed europee.