Il Gsd Key Estate Porto Torres coglie la sua prima vittoria nei Preliminary Rounds di Champions League, in corso di svolgimento in Germania, a Wetzlar Champions League: prima vittoria del Gsd Porto Torres



PORTO TORRES - Il Gsd Key Estate Porto Torres coglie la sua prima vittoria nei Preliminary Rounds di Champions League, in corso di svolgimento in Germania, a Wetzlar. La squadra di coach Lamine Sene si è imposta sul team francese del cs Meaux bf con il punteggio di 58-46, al termine di una gara sempre condotta.



L’ultima partita dei turritani è prevista per questa sera, alle ore 19 contro i padroni di casa del RSV Lahn-Dill. Gara proibitiva, ma la Key Estate tenterà il tutto per tutto. Primissimi minuti di equilibrio, poi il Gsd produce il primo sprint, con Munn e Gharibloo dominanti. A 2’41” dalla prima sirena, il tabellone dice 14-6 per i sardi. Il quarto termina poi sul 14-8.



Nel secondo periodo è Haidari ad aprire le marcature e la Key Estate può dilatare il proprio vantaggio. Gharibloo continua a segnare e, ben coadiuvato dallo stesso Haidari e da Simon Munn, fa volare il Gsd sul 30-15, quando mancano 1’58” all’intervallo. Si va poi alla pausa lunga con Porto Torres avanti 32-19. Al rientro in campo, il Gsd torna nuovamente sul +15 (36-21), poi subisce un parziale di 8-0 dalla squadra francese. Coach Sene è costretto a chiamare timeout, così che la Key Estate riorganizzi le idee e possa riprendere un po’ di quota. La terza sirena suona sul 44-33 per capitan Ion e compagni.



Botta e risposta tra le due squadre in avvio di ultima frazione, poi Gharibloo e Puggioni mettono la parola fine al match, portando il GSD sul proprio massimo vantaggio, +17 (prima sul 54-37 e poi sul 56-39). Gara virtualmente chiusa. La classifica attuale del Girone A vede il Galatasaray in testa con tre vittorie, il Lahn-Dill con due, Oldham Owls e Porto Torres con una e cs Meaux bf ultima con nessuna vittoria. E’ ora in corso di svolgimento la gara tra il Lahn-Dill ed il Galatasaray, che potrebbe chiudere il discorso sulle prime due classificate.



Gsd Key Estate Porto Torres (27/59, 0/1, 4/6 T.L.) – Munn 20 (10/22, 0/1), Gharibloo 26 (11/21, 4/5 t.l.), Puggioni 6 (3/11), Haidari 6 (3/4, 0/1 t.l.), Ion (0/1 da 2), Bucinskas n.e., Canu n.e., Elia n.e., Falchi n.e. All. Sene



