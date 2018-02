Condividi | Pietro Pedoni 21:34 L'opinione di Pietro Pedoni Sull'accoglienza ai migrati, sistema al collasso



Come volevasi dimostrare. Ennesimo arrivo in Sardegna di altri immigrati e come se niente fosse, la Sardegna viene ancora una volta utilizzata come porta d'accesso per l'Europa. Nessuna notizia sulle destinazioni, se si esclude la classica divisione “provinciale”, né tantomeno quando e se verrà mandato verso altre destinazioni, chi non ha diritto di stare ne in Italia, ne tantomeno nella nostra Isola.



Il sistema, inutile nasconderlo, è considerato già al collasso. La situazione risulta molto critica sia dal punto di vista numerico, che da quello sanitario e dell'ordine pubblico. Come Forza Italia, siamo fortemente preoccupati per come la situazione è stata gestita non solo in città dalla Giunta comunale, dove sono emersi evidenti problemi di sicurezza, ma anche dalla Giunta regionale guidata dal governatore Pigliaru.



Una gestione che non da certezze ne sulla destinazione finale di coloro i quali approdano in Sardegna come destinazione “alternativa”, ne su quanti migranti rimarranno nell'Isola e a quali condizioni. Ci auguriamo che vengano messe in campo tutte le azioni possibili affinché la Sardegna non diventi una piattaforma sul Mediterraneo, utilizzata come parcheggio per centinaia di migranti ai quali viene negato l'accesso su altre destinazioni europee.



*vicecoordinatore cittadino Forza Italia Sassari