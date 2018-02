Condividi | Red 19:27 I lavori riprenderanno lunedì pomeriggio, a Palazzo Ducale, per trattare con carattere d´urgenza la modifica del regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento Sassari: il Consiglio in aula lunedì



SASSARI - I lavori del Consiglio comunale di Sassari riprenderanno lunedì 5 febbraio, alle 14.30, a Palazzo Ducale, per trattare con carattere d'urgenza la modifica del regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento. Commenti SASSARI - I lavori del Consiglio comunale di Sassari riprenderanno lunedì 5 febbraio, alle 14.30, a Palazzo Ducale, per trattare con carattere d'urgenza la modifica del regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.