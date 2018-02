Pronto soccorso Alghero: temporanea deviazione del traffico

22:47 Non ce la fa il paziente della prima missione Ecmo mobile In collaborazione con l´Ospedale di Lanusei, era stato trasportato a Sassari il 12 gennaio dall´equipe sassarese nella Rianimazione del Santissima Annunziata. Altre due pazienti ricoverate a Sassari, centro di riferimento regionale per l’insufficienza respiratoria acuta, migliorano ed adesso non sono più sotto trattamento Ecmo