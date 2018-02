Condividi | Red 11:34 Continua con successo la manifestazione “Cantos a Presepiu”. Domani, nell´aula consiliare (S´Ammassu) del Comune di Olmedo, si esibirà il Coro diretto da Ugo Spanu, con un intermezzo musicale di Dario e Riccardo Pinna al violino ed al pianoforte Coro Polifonico algherese ad Olmedo



ALGHERO - Continua con successo la manifestazione “Cantos a Presepiu”. Domani, domenica 4 febbraio, alle 18, nell'aula consiliare (S'Ammassu) del Comune di Olmedo, si esibirà il Coro Polifonico algherese, diretto da Ugo Spanu, con un intermezzo musicale di Dario e Riccardo Pinna al violino e pianoforte. La serata è organizzata dall'Assessorato comunale alla Cultura, in collaborazione con padre Rino Zunnui, autore del Presepe contemplativo in movimento, visitabile fino a mercoledì 28 febbraio nell'aula consiliare del Comune di Olmedo. Commenti ALGHERO - Continua con successo la manifestazione “Cantos a Presepiu”. Domani, domenica 4 febbraio, alle 18, nell'aula consiliare (S'Ammassu) del Comune di Olmedo, si esibirà il Coro Polifonico algherese, diretto da Ugo Spanu, con un intermezzo musicale di Dario e Riccardo Pinna al violino e pianoforte. La serata è organizzata dall'Assessorato comunale alla Cultura, in collaborazione con padre Rino Zunnui, autore del Presepe contemplativo in movimento, visitabile fino a mercoledì 28 febbraio nell'aula consiliare del Comune di Olmedo.