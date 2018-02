Condividi | Red 12:17 La giovanissima cestista biancoblu è stata convocata dalla Nazionale A della Macedonia per disputare le partite di qualificazione ai Campionati Europei 2019 Mercede basket: Kozobasiovska in Nazionale



ALGHERO – Soddisfazione in casa Mercede basket Alghero. La giovane cestista Ivona Kozobasiovska è stata convocata dalla Nazionale A della Macedonia per disputare le partite di qualificazione ai Campionati Europei 2019. Il raduno inizierà lunedì 5 febbraio e terminerà giovedì 15. La Macedonia giocherà contro la Croazia e contro l'Italia, poi Ivona farà ritorno ad Alghero, per disputare i campionati giovanili in canotta biancoblu.



Nella foto: Ivona Kozobasiovska Commenti ALGHERO – Soddisfazione in casa Mercede basket Alghero. La giovane cestista Ivona Kozobasiovska è stata convocata dalla Nazionale A della Macedonia per disputare le partite di qualificazione ai Campionati Europei 2019. Il raduno inizierà lunedì 5 febbraio e terminerà giovedì 15. La Macedonia giocherà contro la Croazia e contro l'Italia, poi Ivona farà ritorno ad Alghero, per disputare i campionati giovanili in canotta biancoblu.Nella foto: Ivona Kozobasiovska