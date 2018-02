Condividi | Red 21:09 Tanti erano (e non diciotto, come annunciato in un primo momento) i capi irregolari sequestrati il 30 gennaio, durante l´operazione di controllo del territorio Psa: 14 cinghiali abbattuti a Sant´Andrea Frius



CAGLIARI - Sono stati abbattuti ieri (giovedì), i quattordici cinghiali (e non diciotto suini, come erroneamente annunciato martedì) sequestrati a Sant’Andrea Frius il 30 gennaio dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale e dal Servizio veterinario dell’Assl di Cagliari. Gli animali erano stati trovati in un fondo chiuso, nelle campagne in località Sa Serra de su Conti, durante un’operazione di controllo del territorio effettuata nell’ambito delle attività di contrasto alla peste suina africana e quindi di vigilanza sul pascolo brado illegale e l’allevamento irregolare dei maiali.



Gli animali sequestrati erano privi di qualsiasi segno di identificazione e perciò mai sottoposti a controlli sanitari. Dai cinghiali, prima di essere interrati in prossimità del luogo di ritrovamento secondo le norme previste in materia, sono stati prelevati dei campioni per i controlli di rito su Psa e trichinella. Inoltre, le attività di depopolamento hanno visto la completa collaborazione dell’Amministrazione comunale.



