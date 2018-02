Condividi | Red 22:06 Undici dipendenti dell´Arst, dopo aver seguito un corso regionale, superato un esame finale e prestato giuramento a Palazzo Ducale, sono diventati agenti di Polizia amministrativa Palazzo Ducale: 11 agenti di Polizia amministrativa



SASSARI - Undici nuovi agenti di polizia amministrativa hanno giurato ieri mattina (giovedì) nella sala Giunta di Palazzo Ducale alla presenza dell'assessore comunale Alessandro Boiano, delegato del sindaco di Sassari Nicola Sanna. Da oggi, non fornire loro le generalità o darle false costituirà reato. Sono undici dipendenti dell'Arst che, dopo aver seguito un corso regionale, superato un esame finale e prestato giuramento sono diventati agenti di Polizia amministrativa. Una qualifica che permetterà loro di avere la stessa autorità e potere di azione delle Forze dell'ordine, come previsto dalla legge regionale 17 del 3 luglio 2015.