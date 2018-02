Condividi | Red 14:08 Un 61enne di Monti è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania, perché responsabile di discarica non autorizzata nella zona di Cala Delfino Golfo Aranci: denuncia per discarica abusiva



GOLFO ARANCI - A dicembre, i Carabinieri della Stazione di Golfo Aranci, nel corso di un normale servizio di controllo del territorio ed a seguito di alcune segnalazioni da parte di cittadini che si erano lamentati per i rifiuti abbandonati nelle località turistiche, hanno notato una discarica abusiva con rifiuti di vario genere lasciati nella zona di Cala Delfino, non lontano dalla Spiaggia Bianca. I militari hanno controllato tutti i rifiuti con la speranza di individuare dettagli che potessero permettere di risalire alla provenienza del materiale o individuare chi li avesse abbandonati in quell’area.



Una volta trovati dei documenti che hanno permesso di risalire ad un pensionato di Monti, lo stesso è stato interrogato dai Carabinieri della Stazione di Monti e ha ammesso di avere trasportato con il proprio furgone il materiale rinvenuto a Cala Delfino, tra cui materiali di risulta, cartoni, sacchi e oggetti vari. Alla luce di quanto emerso, un 61enne di Monti è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania, perché responsabile di discarica non autorizzata. Commenti GOLFO ARANCI - A dicembre, i Carabinieri della Stazione di Golfo Aranci, nel corso di un normale servizio di controllo del territorio ed a seguito di alcune segnalazioni da parte di cittadini che si erano lamentati per i rifiuti abbandonati nelle località turistiche, hanno notato una discarica abusiva con rifiuti di vario genere lasciati nella zona di Cala Delfino, non lontano dalla Spiaggia Bianca. I militari hanno controllato tutti i rifiuti con la speranza di individuare dettagli che potessero permettere di risalire alla provenienza del materiale o individuare chi li avesse abbandonati in quell’area.Una volta trovati dei documenti che hanno permesso di risalire ad un pensionato di Monti, lo stesso è stato interrogato dai Carabinieri della Stazione di Monti e ha ammesso di avere trasportato con il proprio furgone il materiale rinvenuto a Cala Delfino, tra cui materiali di risulta, cartoni, sacchi e oggetti vari. Alla luce di quanto emerso, un 61enne di Monti è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania, perché responsabile di discarica non autorizzata.