Ieri pomeriggio, gli agenti del locale Commissariato di Pubblica sicurezza hanno denunciato un 37enne, già noto alle Forze dell´ordine, per furto aggravato Furto in gioielleria: algherese denunciato



ALGHERO - Ieri pomeriggio (giovedì), gli agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Alghero hanno denunciato un 37enne algherese, già noto alle Forze dell'ordine, per furto aggravato. Una pattuglia della Volante è intervenuta in una gioielleria del centro storico, dove era stato segnalato un furto.



Sul posto, i poliziotti hanno riscontrato evidenti segni di scasso in corrispondenza della vetrina esterna del negozio e la presenza di alcuni oggetti preziosi sparsi sulla strada. Gli immediati accertamenti eseguiti sul posto, supportati anche dalle testimonianze di alcuni abitanti e dalla visione delle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti in zona, hanno permesso di risalire all'identità del responsabile, ripreso dalle telecamere mentre forzava la vetrina e occultava diversi oggetti sotto il giubbotto.