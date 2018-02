Condividi | Mariangela Pala 10:17 Transenne, new jersey e catene per chiudere l’accesso al porto turistico a tutti i veicoli. E’ la prima applicazione di quanto predisposto dalla Capitaneria di porto in accordo con l’Autorità portuale e il Comune di Porto Torres per interdire l’accesso veicolare per motivi di sicurezza allo scopo di salvaguardare l´incolumità di persone e beni Porto turistico off limits per motivi di sicurezza



PORTO TORRES - Transenne, new jersey e catene per chiudere l’accesso al porto turistico a tutti i veicoli. E’ la prima applicazione di quanto predisposto dalla Capitaneria di porto in accordo con l’Autorità portuale e il Comune di Porto Torres per interdire l’accesso veicolare per motivi di sicurezza allo scopo di salvaguardare l'incolumità di persone e beni.



Nello scalo turistico che non gode di buona salute sono tante le criticità da affrontare, dai pontili alla mancanza di energia elettrica e acqua. Da due anni privo di gestione il porto turistico, dal 2016 manca un concessionario in grado di gestire la struttura portuale priva di tutti i servizi essenziali per garantire la sicurezza.



Con il divieto al traffico veicolare la copia delle chiavi di accesso verranno consegnate esclusivamente a carabinieri, Autorità di sistema portuale e Capitaneria per un eventuale accesso ai mezzi di soccorso. Un provvedimento preso in attesa della predisposizione del nuovo bando a cura dell'Authority che dovrebbe consentire di superare le tante problematiche che impediscono la piena fruizione dello scalo turistico.